«Пора» передала арбитру-швейцарцу красную карточку

Активисты Гражданской партии «Пора» через Посольство Швейцарской Конфедерации в Украине передали красную карточку арбитру швейцарцу Массимо Бузакке, который судил вчерашний матч между Украиной и Испанией. Как передает УНИАН, карточку в виде куска картона, соответствующего настоящему размеру красной карточки, передал член политсовета ГП «Пора» Евгений Золотарев первому секретарю посольства Лукасу Розентрансу.



Золотарев отметил, что сегодня «Пора» вручала желтые карточки представителям блока «Наша Украина», СПУ и БЮТ за неспособность создать коалицию, а красную карточку Бузакке - за необъективное судейство. «Украинское сознание получило травму, когда в результате антиукраинских действий гражданина Швейцарской Конфедерации наша сборная проиграла матч с Испанией», - сказал Золотарев.



Он сообщил, что «Пора» требует признать Бузакке «спортивной персоной нон-грата и запретить ему посещать спортивные мероприятия на территории Украины в течение года». Соответствующее требование будет направлено в адрес ФФУ и ФИФА.



В свою очередь Розентранса отметил, что лично не смотрел отмеченный матч, поэтому не может комментировать действия арбитра. Он сказал, что в любом случае качество судейства должна оценивать ФИФА, которая делегировала Бузакке соответствующие полномочия.



Дипломат заверил, что претензии украинских болельщиков передаст в Швейцарское МИД и пожелал успехов украинской сборной на Чемпионате мира.



Напомним, вчера, 14 июня, украинская сборная проиграла испанцам со счетом 0:4.