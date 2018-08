Абрамович одарил яхтой члена правления «Челси»

Российский мультимиллиардер, губернатор Чукотки, хозяин английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович подарил своему другу яхту. Такой дорогой подарок достался партнеру Абрамовича по бизнесу Евгению Швидлеру в качестве благодарности за хорошую работу.



41-летний Швидлер тоже миллиардер и владеет другой роскошной яхтой. Именно он помог Абрамовичу купить за 140 млн. фунтов футбольный клуб «Челси». Ранее Швидлер возглавлял компанию «Сибнефть», а сейчас заседает в правлении клуба «Челси».



«Роман знает Евгения уже более 20 лет, и он один из немногих людей, которым он доверяет. Он никогда не забудет ту роль, которую Евгений сыграл в реализации его мечты выиграть чемпионат Англии», – рассказал осведомленный источник британским журналистам The Sun.



«Роман хотел отблагодарить его и подумал сделать это, подарив одну из любимых своих яхт – Grand Bleu. Евгений был в восторге, хотя признался Роману, что не ожидал такой щедрости», – добавил источник.

Как писал ранее ВЗГЛЯД, еще в феврале стало известно о том, что российский миллиардер купил себе уже пятую по счету яхту, которую на аукционе eBay продавала международная яхтенная брокерская корпорация 4Yacht Inc.



«Это единственная в своем роде яхта, которую мы называем гигаяхтой, разработанная военно-морским архитектором Фрэнком Малдером, будет одной из пяти лучших яхт мира», – говорится в пресс-релизе 4Yacht Inc.



«Жилая» площадь 405-футового (около 122 м) корабля составляет около 3 тыс. кв. футов. Помимо огромных панорамных окон восьми гостевых кают на палубе также имеется рабочий кабинет, кинотеатр, фитнес-центр, две детские площадки и т. д. На корме судна разработчики спроектировали вертолетный гараж с выдвигающимся лифтом.



При этом проект составлен таким образом, что владелец может высказать разработчикам свои пожелания относительно оборудования судна, которое тут же будет установлено. Правда, говорит президент 4Yacht Inc. Крэйг Тимм, это может увеличить стоимость судна до 200 млн. долларов.



Сейчас, то есть без пожеланий хозяина, гигаяхта оценивается в 140 млн. евро (168 млн. долларов). Как пишет журнал Forbes, прошедший аукцион eBay – «это депозит 50% цены яхты». Корабль был продан неизвестному участнику за 85 млн. долларов, что делает сделку мировым рекордом интернет-продаж аукциона eBay.



По данным Forbes, еще не достроенную гигаяхту приобрел российский миллиардер Роман Абрамович. Сейчас Роман Аркадьевич владеет яхтами EcstaSea (86 м) и Pelorus (115 м). Летом газета The Sun распространила информацию, что миллиардер приобрел себе еще одну 90-метровую яхту. Корабль под названием Project-790 строится на верфи Feadship van Lent в Нидерландах и будет передан владельцу в следующем году. Сообщается, что ежегодное содержание своего флота обходится Абрамовичу в 40 млн. фунтов, передает .