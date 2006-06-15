Бекхэму предложили торговать трусами

В преддверии матча сборных Тринидада и Тобаго и Англии второй тренер тринидадцев Вим Рийсберген обрушился с критикой на капитана англичан Дэвида Бекхэма. Голландский специалист назвал Бекхэма дутой и раскрученной фигурой, передает livesport.ru

«Когда-то Бекхэм был неплохим футболистом, но это осталось в прошлом. Сегодняшний Бекхэм скорее рекламный агент, чем игрок. Ему лучше торговать футболками и трусами с собственным изображением. Раздутая фигура, чисто коммерческий футболист. Я видел его матчи за «Реал». Никакой пользы, одно самолюбование», - заявил Вим Рийсберген, ассистент наставника сборной Тринидада Лео Беенхаккера,