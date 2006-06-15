Бышевец: Шевченко сыграл свой худший матч

Олимпийский чемпион по футболу Анатолий Бышевец считает, что «после травмы Андрею Шевченко не удалось обрести лучшее состояние - в физическом плане. И это не могло не сказаться. Шевченко сыграл свой худший матч. Но надо заметить, Шевченко – зависимый игрок. И выбор тактики, и то, что игрокам средней линии не удавалось обеспечить его мячем, тоже сказалось на игре команды в целом». Об этом Бышевец сказал в интервью «Главреду».



«После первых двух быстро пропущенных мячей у команды появилась растерянность, и не было лидера, который смог бы перестроить всю игру команды. Это первое. Второе – пропущенный во втором тайме мяч с пенальти очень сильно психологически повлиял на игру команды, - продолжает Бышевец. - И в тактическом плане украинцы не были готовы, что испанцы так быстро завладеют инициативой, и в средней линии не будет возможности для созидательной игры, которая могла бы обеспечить поле действий для Шевченко и Воронина».