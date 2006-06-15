Бышевец: Украине по силам добиться побед в оставшихся матчах

Отвечая на вопрос «Главреда», к чему надо готовиться украинцам в ближайшей игре с Саудовской Аравией, заслуженный мастер спорта Анатолий Бышевец сказал, что «соперники – Саудовская Аравия и Тунис - «проходимы», и Украине по силам добиться побед в оставшихся матчах, я не сомневаюсь. Все зависит от того, какие выводы будут сделаны и тренером, и игроками».



«Надо исходить из результата, который есть на это время. И сама тактика должна быть нацелена на то, чтобы победить. Опять же надо тщательно анализировать игру соперников: тактику в целом и возможности лидеров команды…Надо быть готовыми к тому, что и Саудовская Аравия, и Тунис будут играть на пределе своих возможностей. Думаю, это будут не легкие игры. Но я верю, и тренерам, и игрокам удастся преодолеть такое отрицательное начало», - считает олимпийский чемпион.