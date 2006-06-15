На второй матч сборной Украины могут поехать Янукович и Ахметов

На второй матч сборной Украины с Саудовской Аравией может приехать группа поддержки из политиков от Партии регионов, пишет Українська правда.

В частности, не исключается, что на игру с арабской командой прилетят Виктор Янукович, Борис Колесников и Ринат Ахметов.



Как известно, на матче Украина-Испания, который закончился со счетом 0:4, присутствовали Леонид Кучма и Леонид Кравчук с женой.



Из нынешней власти на матче были вице-премьер Вячеслав Кириленко, министр спорта Юрий Павленко и советник президента Маркиян Лубкивский.