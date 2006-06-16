ЧМ-2006. Кличко: Беккенбауэр сказал, что Украина имеет шанс

16 июня 2006, 10:26

Матч Испания—Украина запомнится немецким телезрителям не только довольно неожиданным счетом, но еще и тем, что игру эту комментировали известные братья-боксеры Виталий и Владимир Кличко. После матча старший из братьев – Виталий дал собственный комментарий «Московскому комсомольцу»

— Бывает, когда говорят: «Это был не твой день». Так вот, в данном случае можно сказать: «Это был не день Украины».

— Грустным у тебя получился дебют на комментаторском поприще.

— Во-первых, это был не дебют. Я уже выступал сокомментатором, то есть находился в студии как гость. Так было и здесь... Трансляцию комментировал не один человек. По всему стадиону располагались точки, на которых находились корреспонденты, которые подключались до, во время и после матча. Мы работали и среди болельщиков, и в кабине комментатора.

— А почему вы комментировали именно на немецком канале?

— Ну, все же знают, что мы представители Украины. Опять же, занимались спортом, знакомы со многими игроками сборной. И немецкая аудитория хотела бы слышать наше мнение как у людей, известных в Германии.

— Как вообще немецкий комментатор реагировал на игру украинской сборной? Как-то ее оценивал?

— Вообще немцы возлагали большие надежды на дебют сборной Украины на этом чемпионате мира. И для многих осталось большой загадкой — почему очень хорошие спортсмены, с которыми немцы знакомы не понаслышке... Например, Воробей, который играет в Германии много лет уже. Или Андрей Шевченко, которого знает весь мир. Сергей Ребров. Почему они не смогли реализовать свой потенциал? Несобранность и несыгранность, отсутствие запала... Сыграло роль судейство, которое, по моему мнению и других, видевших матч, было не на стороне Украины. Это ни в коем случае не может послужить оправданием, но пенальти и удаление игрока были неправомерны...

— Ты комментировал моменты матча?

— Я рассказывал о подготовке, о тех или иных футболистах, о предыстории, о тренере, настрое... Насколько важно для Украины сделать этот первый шаг на чемпионате мира. Я не старался никогда быть аналитиком футбола. Кем по большому счету и не являюсь... Хотя придерживаюсь позиции Владимира Крамника, что «различие шахмат и футбола только в одном — в шахматы играют все, но очень мало экспертов, а в футбол играет мало кто, но зато каждый мнит себя профессионалом». Для всех, конечно, поражение стало шоком. Даже для тех, кто не является болельщиком Украины, но ждал от нее большего.

— Какая обстановка была вокруг матча?

— В стране очень большой праздник. Я лет десять живу в Германии, но еще не помню немцев таких счастливых. Обычно они более сдержанны в своих эмоциях, в своих оценках и более консервативны. А сейчас мне немцы больше напоминают итальянцев, празднующих чемпионат мира. Присутствуют на каждой игре, независимо от того, играют соотечественники или нет. Обстановка хорошая, единственное, что я видел очень много людей, которые плакали после матча с Испанией.

— Ты сам сильно расстроился?

— Я не падаю духом. Советую и болельщикам... Испания была самая сильная команда в группе. И все-таки надеюсь, что сборная соберется. Мы обсуждали с легендарным Францем Беккенбауэром игру после матча. И он уже, а его можно назвать не просто экспертом, а гуру футбольной аналитики, посоветовал собраться на другие две игры. И если Украина в них победит, есть шансы двигаться дальше.

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