ЧМ-2006. Журналистам показали «желтую карточку»

В совместном заявлении, распространенном ФИФА и оргкомитетом Чемпионата мира по футболу 2006 сделано «первое предупреждение» аккредитованным средствам массовой информации, чьи сотрудники, зарезервировавшие билеты на различные матчи, и сами ими не воспользовались, и не откзались от своей заявки в сроки, отведенные правилами посещения игр по выделенным для СМИ билетам, сообщает «РИА«Новости».



Как сообщается в заявлении, «каждая из медийных организаций, нарушившая правила первый раз, получила предупреждение о том, что при повторной неявке ее сотрудников за заказанными билетами или несвоевременном сообщении об отказе от них, она будет лишена такого же числа билетов на очередные матчи».



В случае третьего нарушения правил данное СМИ вообще лишится все отведенных ему билетов до конца чемпионата, предупреждает ФИФА.



Поскольку билеты выделяются на конкретное СМИ, а не на аккредитованного от него журналиста, то и ответственность за халатные действия своего сотрудника несет медийная организация. Таким образом, из-за допущенного одним из журналистов или фотографов нарушения могут пострадать все остальные аккредитованные на ЧМ-2006 сотрудники данного СМИ.