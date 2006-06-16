ЧМ-2006. Роналдо остается в стартовом составе

Нападающий Роналдо продолжит играть на чемпионате мира в основном составе сборной Бразилии по футболу. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Германии главный тренер пентакампеонов Карлос Алберту Паррейра, передает ИТАР-ТАСС.



«Принимая во внимание его заслуги в прошлом, его важность для сборной, Роналдо должен продолжать играть», - заметил наставник бразильцев, добавив, что намеченный на это воскресенье матч против сборной Австралии будет для 29-летнего футболиста возможностью восстановиться.



Между тем Паррейра признал, что уже продумал возможные изменения в составе команды в случае, если нападающий «не заиграет». «План Б будет применен в тот момент, когда в нем появится необходимость. Все возможные варианты уже изучены», - сообщил тренер. Сам футболист утверждает, что постарается против австралийцев играть лучше.



События, происходящие с «зубастиком», стали в последние дни самой обсуждаемой темой в Бразилии. Во вторник во время стартового матча на ЧМ пентакампеонов против хорватов он показал очень слабую игру и был заменен во втором тайме. На следующий день стало известно о том, что Роналдо прошел ряд исследований в германской больнице в связи с головокружением и головными болями.



Эти недомогания стали далеко не первой проблемой, которая преследует нападающего мадридского «Реала» в Германии. Сначала игрок натер себе ноги бутсами, потом простудился, из-за чего пропустил несколько тренировок.