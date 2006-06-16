ЧМ-2006. Тренер саудовцев Пакета: Украина – слабая команда

Тренер Саудовской Аравии Маркос Пакета навесил ярлык «слабой команды» на сборную Украины, которая уступила Испании 0:4 и теперь будет очередным соперником его подопечных по группе Н.



По прибытию в Гамбург, где пройдет игра, Пакета заявил: «Мы потеряли два очка и идем вровень с Тунисом. Команда, которая потеряла три очка, это – Украина. У нее слабая команда, которая должна изменить свою игру, если хочет забивать голы и выходить из группы. Мы должны пересмотреть ситуацию, связанную с отношением к Украине».

Как сообщает официальный сайт АФК, в нынешнем розыгрыше Саудовская Аравия впервые после 1994 года ставит себе целью выход из группы, особенно в свете неудачного выступления на прошлом мундиале четыре года назад, передает Germany06.ru.