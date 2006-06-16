ЧМ-2006. Саудовцы отказалась от наград пивоваров

Сборная Саудовской Аравии отказалась от вознаграждения, которое предоставляет игрокам главный спонсор FIFA на чемпионате мира по футболу в Германии - американская пивоваренная компания Anheuser-Busch, сообщает ABC.



Представитель команды заявил, что игроки сборной исповедуют Ислам, поэтому они не могут принимать какие-либо выплаты или другие вознаграждения, которые связаны с продажей алкогольной продукции. "Мы уверены, что ни один саудовский игрок не примет таких подарков", - подчеркнул член делегации сборной Саудовской Аравии.



Одной из наград компании Anheuser-Busch для победителя станет серебряный кубок с фирменным логотипом пивоварни, передает «Лента.ru».

Напомним, что 14 июня сборная Саудовской Аравии провела свою первую игру на ЧМ-2006, встретившись со сборной Туниса. Матч завершился со счетом 2:2. Группу Н, в которую сходят саудовцы, набравшие одно очко, возглавляет испанская сборная, в активе которой находятся три очка.