ЧМ-2006. Шевченко оставят на скамейке запасных?

Тренер сборной Украины Олег Блохин заявил, что до сих пор не уверен в том, стоит ли нападающему команды Андрею Шевченко выходить на поле в стартовом составе в матче против сборной Саудовской Аравии, сообщает «Ассошиэйтед Пресс».



«Все что я могу гарантировать, это то, что такая игра как была с Испанией – больше не повторится, - заявил Блохин. - Если кто-нибудь из игроков захочет сыграть так же, как в матче с Испанией, то ему не место в сборной», передает «Советский Спорт».



Комментирую возможность одновременного выхода на поле Андрея Шевченко и Сергея Реброва Олег Владимирович заявил: «Шевченко наша звезда, и, конечно, они с Ребровым прекрасно играли в киевском «Динамо» в свое время, но это вовсе не означает того, что они так же смогут сыграть и сейчас. Я еще не решил, кого поставить на этот матч. Но теоретически шансы на то, что они сыграют вместе - есть».