Футбол. В драке фанов и полиции ранены 30 человек

30 человек получили травмы разной степени тяжести в драке между полицией и болельщиками во время матча баскетбольных команд "Партизана" и "Црвены Звезды" в четверг.



Как сообщает Reuters, драка началась в последней четверти, когда полиция пыталась остановить болельщиков "Црвены Звезды", начавших кидаться пластиковыми сидениями и файерами. Полиция согнала всех болельщиков в одну часть стадиона и в этот момент перила сломались, и около 40 человек упали с высоты четырех метров, передает «Газета.Ru».



Игроки "Црвены Звезды" попытались разнять болельщиков и полицию. 18 болельщиков получили травмы, двое из которых - серьёзные. Также серьёзные травмы получили девять полицейских.