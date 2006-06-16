ЧМ-2006. Марадона скрывает места своих ночевок

Знаменитый аргентинский нападающий Диего Марадона, работающий на ЧМ-2006 в качестве телекомментатора, забронировал на ночь с пятницы на субботу номера в четырех разных отелях, сообщает «Бильд».



В пятницу вечером он будет работать на матче Сербия и Черногория - Аргентина в Гельзенкирхене – а номера заказаны в двух гостиницах Дортмунда, и в гостиницах Гельзенкирхена и Унны.

Вероятно, Марадона пытается таким образом уйти от назойливого внимания к собственной персоне – чтобы никто не узнал, где именно он ночует, передает «Советский Спорт».

Напомним, что он в среду комментировал матч Испания – Украина, где только вмешательство стюардов, вызванных по требованию аргентинца, избавили его от огромного количества желающих получить автограф и сфотографироваться.