«Формула-1»: самой богатой командой признан «Макларен»

На этой неделе был опубликован размер бюджетов команд Формулы-1 на текущий сезон. Впервые за последние года вперед вышел «Макларен», обогнав прежнего лидера «Тойоту», сообщает f1-word.ru со ссылкой на журнал «Бизнес Ф1».



1. «Макларен Мерседес» – 400 млн долларов

2. «Тойота» - 393 млн.

3. «Хонда» - 382 млн.

4. «БМВ-Заубер» - 378 млн.

5. «Феррари» - 329 млн.

6. «Рено» - 300 млн.

7. «Ред Булл» - 201 млн.

8. «Вильямс» - 134 млн.

9. «Супер Агури» - 95 млн.

10. «Мидлэнд» - 76 млн.

11. «Торо Россо» - 66 млн.