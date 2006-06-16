«Формула-1»: самой богатой командой признан «Макларен»

На этой неделе был опубликован размер бюджетов команд Формулы-1 на текущий сезон. Впервые за последние года вперед вышел «Макларен», обогнав прежнего лидера «Тойоту», сообщает f1-word.ru со ссылкой на журнал «Бизнес Ф1».
1. «Макларен Мерседес» – 400 млн долларов
2. «Тойота» - 393 млн.
3. «Хонда» - 382 млн.
4. «БМВ-Заубер» - 378 млн.
5. «Феррари» - 329 млн.
6. «Рено» - 300 млн.
7. «Ред Булл» - 201 млн.
8. «Вильямс» - 134 млн.
9. «Супер Агури» - 95 млн.
10. «Мидлэнд» - 76 млн.
11. «Торо Россо» - 66 млн.