ЧМ-2006. Суркис прилюдно извинился за сборную Украины

В Потсдаме, где находится фан-городок болельщиков, прошло гуляние украинских фанатов. И хотя после матча с Испанией причин для праздника у украинцев не было, но видно было, что настроение улучшается.



Украинцев в Потсдаме на Луизанплатц собралось около 300 человек, передает «Чемпион». Сюда приехал и президент федерации футбола Украины Григорий Суркис. Выйдя на сцену, он поблагодарил болельщиков за поддержку и извинился за позорное поражение сборной. Потом Суркис подарил футболку сборной Украины Вакарчуку, который вскоре начал концерт, продолжавшийся несколько часов.