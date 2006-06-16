ЧМ-2006. Бэкхем не дает жене покоя

Британские букмекеры ожидают, что капитан английской футбольной сборной Дэвид Бэкхем и его жена Виктория объявят о намерении родить четвертого ребенка после чемпионата мира.



Букмекерская контора Paddy Power организовала необычный прием ставок - на то, кто из жен и подруг английских футболистов первой объявит о беременности после окончания чемпионата мира и до конца 2006 года, передает «РИА«Новости».



Пока с результатом семь к четырем лидирует 32-летняя Виктория Бэкхем, которая уже родила капитану сборной Англии трех сыновей - Бруклина (в 1999 году), Ромео (в 2002 году) и Круза (в марте прошлого года).



На возможную беременность Колин Маклафин - подруги 20-летнего нападающего Уэйна Руни - ставят в размере три к одному. Чуть-чуть уступает ей Карли Заккер - подруга полузащитника Эшли Коула (ставки на нее принимаются в размере семь к двум). Вероятность новой беременности жены Майкла Оуэна Луизы оценивается лишь как 14 к одному, что неудивительно: второй ребенок - сын Джеймс - родился у супругов совсем недавно, в феврале 2006 года.