ЧМ-2006. В тюрьмах зреет «футбольный бунт»

Двое заключенных болгарской тюрьмы Пазарджик начали голодовку. Они зашили себе рты, оставив лишь маленькую щелку для курения, передает Ananova.



Заключенные требуют от начальства установить на время чемпионата мира по футболу в их камеры телевизоры и обеспечить регулярное снабжение чаем, кофе и сигаретами.



В случае невыполнения их требований к забастовщикам готовы присоединиться еще пятнадцать человек. Начальник тюрьмы Веселин Котцев ведет переговоры с "поклонниками футбола", уже заявив им, что они выдвинули невыполнимые требования, передает «Лента.ru».