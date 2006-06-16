Бокс: Райту не дадут драться из-за его жадности

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла решение не санкционировать предстоящий 17 июня поединок между «суперчемпионом» в среднем весе по своей версии Джерменом Тейлором и претендентом Рональдом Райтом, сообщает ALLBoxing.ru.



Райт отказался заплатить WBA 105 тысяч долларов за санкционирование этого поединка в качестве чемпионского, и, несмотря на то, что Тейлор, со своей стороны, обязался выполнить все требования, WBA лишила этот поединок чемпионского статуса. В письме, адресованном представителям Тейлора, WBA указала на то, что «организация не может санкционировать это поединок без выполнения всех ее требований обоими боксерами».



Ранее WBA уже ставила вопрос о возможном лишении Тейлора титула «суперчемпиона», но затем вернула его в свой рейтинг. Похоже, что сейчас Тейлору может вновь угрожать потеря титула, так как в упомянутом письме цитируется правило WBA, согласно которому чемпион теряет титул в случае участия в поединке несанкционированном организацией.



«Если они (WBA) не хотят санкционировать этот поединок, то их одобрение и не требуется поклонникам бокса для того, чтобы знать, кто в действительности чемпион», — заявил промоутер Тейлора Лу Дибелла. Отметим, что Райт отказался претендовать и на титул WBO, принадлежащий Тейлору, поэтому последний сохранит его в случае победы или ничьи, однако в случае поражения чемпиона титул станет вакантным.