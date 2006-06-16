ЧМ-2006. Победа Англии была «липовой»

Первый гол в матче сборной Англии и команды Тринидада и Тобаго на чемпионате мира по футболу, завершившемся со счетом 2:0, был забит с нарушением правил и не должен был засчитываться. Об этом свидетельствуют кадры замедленного изображения эпизода, показанные вторым каналом немецкого общественно-правового телевидения ZDF.



Этот гол на 83-й минуте встречи забил головой английский нападающий из "Ливерпуля" Питер Крауч. Тем самым был практически решен исход поединка. Между тем, при замедленном повторе стало видно, как непосредственно перед ударом английский форвард в прыжке схватил за забранные "конским хвостом" длинные волосы тринидатского игрока Брента Санчо, лишив его возможности бороться за мяч.

"В такой ситуации судья должен был дать свисток, если бы он увидел нарушение правил, - прокомментировал ситуацию бывший рефери ФИФА Урс Майер. - В то же время то обстоятельство, что игрок команды Тринидада и Тобаго даже не выразил свой протест, делает ему честь".



По данным ИТАР-ТАСС, англичанам в данном случае нечего опасаться. Поскольку гол засчитан, отменять его никто не собирается.