ЧМ-2006. Аргентина - Сербия и Черногория. Стартовые составы

Готовятся к выходу на поле стадиона Гензелькирхена сборная Аргентины и сборная Сербии и Черногории, представляющие группу С чемпионата мира по футболу.

Составы команд.

Аргентина: Роберто Аббонданзиери (1), Роберто Айяла (2), Хуан Пабло Сорин (3), Габриель Хайнце (6), Никола Бурдиссо (21), Хавьер Машерано (8), Хуан Роман Рикельме (10), Максимилиано Родригес (18), Луис Гонсалес (22), Хавьер Савиола (7), Эрнан Креспо (9).

Сербия и Черногория: Драгослав Еврич (1), Ивица Драгутинович (3), Горан Гавранчич (6), Младен Крстайч (20), Игор Дуляй (4), Огнен Короман (7), Деян Станкович (10), Предраг Джорджевич (11), Альберт Надь (17), Матея Кежман (8), Саво Милошевич (9).

Главный арбитр встречи: Роберто Росетти (Италия)