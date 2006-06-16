Санкт-Петербург не примет матчи чемпионата мира по хоккею-2007

Матчи чемпионата мира по хоккею 2007 года, который состоится в России весной следующего года, пройдут только в московском регионе, передает «СпортОнлайн»

Напомним, что ранее планировалось организовать мировое хоккейное первенство на аренах Москвы и Санкт-Петербурга, однако теперь было решено перенести матчи из города на Неве в подмосковные Мытищи.

"Чемпионат мира по хоккею является самым важным спортивным событием в жизни страны в 2007 году. Он будет проходить на льду уникального ледового дворца на Ходынском поле, который распахнет свои двери для болельщиков в канун 60-летния отечественного хоккея, а также новейшем спортивном сооружении, "Арене-Мытищи", принимавшем матчи последнего чемпионата России, - подчеркнули в пресс-службе ФХР. - Несомненно, что при поддержке руководства страны главный хоккейный форум мира пройдет на самом высоком уровне".

Экономическая целесообразность проведения матчей мирового хоккейного первенства в Санкт-Петербурге отпала после того, как команды России и Финляндии по результатам жеребьевки попали в одну группу, матчи которой изначально планировалось проводить в Москве. Отметим, что руководство Санкт-Петербурга с пониманием отнеслось к этой ситуации.

В 2000 году Россия уже принимала чемпионат мира. Первенство состоялось в Санкт-Петербурге, и тогда россияне показали худший результат в истории - 11-е место.

Напомним, что по результатам жеребьевки ЧМ-2007 в группе А сыграют Швеция, Швейцария, Латвия и Италия, группу В составили Чехия, США, Белоруссия и Австрия, в группу С вошли Канада, Словакия, Германия и Норвегия. Наконец, в группе D сойдутся Финляндия, Россия, Украина и Дания.