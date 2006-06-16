Экс-чемпион не обходится без неприятностей и в тюрьме

Бывший чемпион мира в полулегком весе Назим Хамед получил очень жесткий прием со стороны заключенных тюрьмы Мурленд, где он отбывает срок за участие в ДТП. Бывший сокамерник Хамеда, Колин Джордж, выпущенный на свободу в прошлые выходные, сообщил прессе, что Хамед был настолько запуган угрозами заключенных, что несколько дней прятался в своей камере, не выходя даже поесть или помыться, пишет AllBoxing.Ru

«Как только Хамед появился в тюрьме, его буквально засыпали угрозами, — сказал Джордж. — Заключенные обещали избить его и надругаться над ним, если он считает себя круче других. Назим может быть очень задиристым, но я убедил его не отвечать на вызовы других заключенных. Впрочем, это не было необходимо — он был настолько шокирован, что целыми днями сидел в камере и смотрел в стену».

Джордж уверяет, что пытался помогать Хамеду по мере сил и защищал его от нападок. «Однажды он все-таки решился выбраться в спортзал, и я пошел с ним, — сказал Джордж. — Поначалу обстановка была очень напряженной, но я поговорил с заключенными и, по-моему, сейчас там все гораздо спокойней».

Тюрьма Мурленд не считается одной из опасных в Англии, но у Джорджа свое мнение по этому поводу: «Так только говорят, но на самом деле сюда присылают много особо опасных преступников, которым не хватило места в других, более строгих тюрьмах».