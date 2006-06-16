Секс-индустрия Германии наживается на футболе

К чемпионату мира по футболу в Германии готовились не только организаторы и футболисты. Солидную, основательную подготовку к наплыву сотен тысяч болельщиков развернула и немецкая секс-индустрия, сообщает «Би-Би-Си»

В заведении под вывеской "У Сьюзи" в знаменитом гамбургском районе красных фонарей Репербан готовилось новое шоу. Девочки у шеста учились красиво снимать с себя не кружевное бельё, а футбольную форму.

"У нас много заказов на VIP-вечеринки, - рассказывает владелица заведения Сьюзи. - Девочки сделали шоу, посвящённые чемпионату мира и футболу. Каждый вечер будут танцевать 15-20 девочек, и все, конечно, хотят подзаработать. Так что у нас много разных шоу к чемпионату ".

По подсчётам организаторов главного спортивного события года, на чемпионат приехали около миллиона иностранных болельщиков, и секс-индустрия 12 городов, где проходят матчи, готовилась достойно встретить гостей. В Берлине, например, новый огромный публичный дом открылся прошлой осенью прямо через дорогу от стадиона. В Кёльне ночной клуб и публичный дом "Паша" подготовил для клиентов специальные "футбольные" номера.

Иностранки

Многие заведения интимных услуг набрали к чемпионату дополнительный штат работниц. В Германии проституция официально разрешена, проститутки имеют медицинскую страховку, пенсию и даже собственный профсоюз. При этом 60% всех дам, торгующих телом в Германии, - иностранки. Некоторые из них работают нелегально или по принуждению. Эксперты опасались, что к чемпионату мира сутенёры завезут в страну ещё больше "сексуальных рабынь" - до 40 тысяч. Впрочем, Андреа Хитцке из дортмунского центра помощи проституткам посчитала эти страхи преувеличенными.

Секс-индустрия в Германии, судя по темпам и основательности подготовки, подошла к чемпионату мира во всеоружии.