Хоккей. Киевский «Сокол» станет броварским?

После выхода “Риги-2000” из состава участников 15-го ОЧБ последней иностранной командой — потенциальным его участником — являлся киевский “Сокол”. От ответа украинцев зависело, останется ли белорусский чемпионат открытым. Ранее, напомним, киевляне попросили время на раздумья.



Запрошенный ими срок истек вчера, и из Киева было получено подтверждение: украинцы желают стартовать в 15-м ОЧБ. Пока — устное. Вчера на Украине был праздничный день, и официальный документ в ФХРБ ждут в ближайшие дни, сообщает »Гнездо».



Как известно, главной претензией белорусов к киевлянам являлась необустроенность их домашней арены — спорткомплекса “Авангард”. В случаях, когда проводить поединки на льду Дворца спорта окажется невозможным, украинцы намерены решать проблему путем аренды нового катка, который, как запланировано, откроется в Броварах (пригород Киева) в середине сентября. Полуторатысячная арена возводится частной фирмой, владеющей сетью магазинов “Мегамакс”. А вот заявлять дочернюю команду во второй по рангу белорусский дивизион “Сокол” из соображений экономии, скорее всего, не станет.