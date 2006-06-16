Новая спецификация V8 от Cosworth уже на трассе

На этой неделе в Монце компания Cosworth выпустила на трассу новую спецификацию своего восьмицилиндрового двигателя. Теперь компания обдумывает момент для дебюта 5-ой спецификации двигателя в гонках, сообщает «Мир Формулы-1»

Саймон Корбин, глава подразделения Cosworth Ф-1 :“Монца – одна из самых требовательных к двигателю трасс, на этой неделе мы испытывали два двигателя 4-ой спецификации, которые преодолели дистанцию, значительно превышающую дистанцию двух Гран-При. Также мы впервые тестировали новую спецификацию мотора. Теперь результаты тестов должны быть проанализированы, чтобы мы могли окончательно определиться с планами на следующие две гонки”.