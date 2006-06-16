Тренер сборной Германии отправил подопечных на дискотеку

Главный тренер национальной сборной Германии Юрген Клинсманн дал своим подопечным, досрочно вышедшим в 1/8 финала чемпионата мира, «отгул» на 30 часов, сообщает «РИА «Новости».



Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции. «Нет никаких проблем, если футболисты немного развлекутся, сходят на дискотеку или пообщаются с друзьями», - заявил Клинсманн.



До вечера субботу футболисты сборной Германии вольны проводить свободное время как сочтут нужным. Некоторые из них покинули Берлин и поехали домой, но большая часть команды предпочла остаться в своем удобном отеле. По словам тренера, они плавают в бассейне, играют в пинг-понг - в общем, отдыхают.



Сам Клинсманн, по собственному признанию, вместе со своими помощниками займется разработкой плана предстоящей во вторник игры с другим участником 1/8 финала от группы А сборной Эквадора. Наставник сказал, что планирует выставить на игру «весь основной костяк сборной», не собирается «щадить» капитана команды Михаэль Баллака и настроен на лидерство в своей группе.



Известный футбольный комментатор и эксперт Эрих Лаадер в ответ на вопросы журналистов, не допускает ли Клинсманн ошибку, распуская футболистов на каникулы, сказал: «Доверие против доверия. По-моему, это хорошая мотивация».



Лаадер полагает, что у команды Германии при ее нынешнем настрое есть все шансы не только взять первое место в своей группе, но продолжить победное шествие, как минимум, до полуфинала.