ЧМ-2006. Сборная Нидерландов обыграла сборную Кот-д`Ивуара

Сборная Нидерландов обыграла сборную Кот-д`Ивуара на Чемпионате мира по футболу в Германии со счетом 2:1, обеспечив себе выход в 1/8 финала из группы С, сообщает УНИАН.



У сборной Нидерландов отличились Робин ван Перси (23`), Руд ван Нистелрой (27`).

У Кот-д`Ивуара гол забил Аруна Коне (38`)



Таким образом, по результатам второго тура в группе С лидируют сборная Аргентины с 6 очками (8-1) и сборная Нидерландов с 6 очками (3-1), обеспечившие себе выход в 1/8 финала. На третьем месте – сборная Кот-д`Ивуара (2-4). Аутсайдер группы - Сербия и Черногория с 0 очков (0-7).



Следующие матчи в этой группе запланированы на 21 июня: встретятся Аргентина с Нидерландами и Кот-д`Ивуар с Сербией и Черногорией.