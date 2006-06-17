ЧМ-2006. Блохин: Саудовская Аравия – сильная команда

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин выступил в эфире передачи «3-й тайм».



«То представление, которое сложилось у наших болельщиков, что Саудовскую Аравию мы сможем легко пройти - неправильное. Мы смотрели игру с Тунисом, это очень добротная и хорошая команда, которая прибавляла от игры к игре», - приводит слова Блохина о следующем сопернике его команды «Про Футбол».



«Я думаю, что мы многого не показали со сборной Испанией. Что касается Саудовской Аравии, еще нужно просмотреть матчи арабов, и окончательно принять решение по тактике», - отметил Блохин, пишет Germany06.ru.