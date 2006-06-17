ЧМ-2006. Ребров боится матча с арабами?

Нападающий сборной Украины Сергей Ребров считает, что матч против команды Саудовской Аравии будет сложнее поединка с испанцами. Об этом сообщает Associated Press.



«Следующая игра для нас будет намного сложнее матча с Испанией», - сказал Ребров.



«На нас сейчас оказывается огромное давление. Все в команде понимают, нам необходимо побеждать в следующей игре. Против Испании мы хотели показать хороший футбол и заработать как минимум одно очко, но все сложилось не так, и теперь нам необходимо побеждать Саудовскую Аравию, чтобы не потерять шансы на выход из группы. Я уверен, что игра будет сложной, потому что я видел, как они играли против Туниса, а играли они очень хорошо», - отметил Ребров, пишет Germany06.ru.