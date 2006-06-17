ЧМ-2006. Вратарь сборной Украины сломал руку

У вратаря сборной Украины Богдана Шуста перелом руки, заявил главный тренер команды Олег Блохин. «Шусту наложен гипс», - сказал Блохин в интервью украинскому телеканалу ICTV.



У Олега Гусева, по словам Блохина, - подозрение на повреждение мениска. Андрей Воробей ушиб плечо, и может тренироваться только после обезболивающих инъекций. Только приступили, по словам главного тренера сборной Украины, к беговой работе участники молодежного чемпионата Европы Дмитрий Чигринский, Александр Яценко и Артем Милевский.