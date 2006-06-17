ЧМ-2006. Шевченко: Сборная Украины – средняя команда

Нападающий сборной Украины Андрей Шевченко дал интервью Champion.com.ua. В нем он, в частности, ответил на вопрос, когда он понял, что матч с Испанией уже не удастся спасти. «Во втором тайме, когда удалили Ващука, – сказал футболист. – Если говорить правду, то судья допускал многих ошибок. После этого удаления стало понятно, что такая квалифицированная команда как Испания с тремя голами в запасе и в большинстве не упустит победы».



«Что ребята нервничали, то это нормальный процесс и в этом нет ничего странного. У нас молодая команда и страна, и наш чемпионат намного слабее испанского. Да и игроки сборной Испании лучше наших футболистов. Поэтому играть на равных с испанцами очень тяжело», – добавил он.



«Плюс, когда забивают голы со стандартных положений, а еще когда судья ошибается, то играть на равных вообще невозможно. Я очень спокойно отношусь к этому поражению и единственное, так переживаю за болельщиков. Все-таки хотелось стартовать лучше», – сказал он.



«Болельщики - это должны понять… И прежде всего людям - которые информируют болельщиков о том, что наша сборная может выиграть ЧМ-2006. Я думаю, что мы средняя команда. У нас – красивая средняя команда, мы достойно вышли на ЧМ-2006 и достойно выступим в Германии. То, что произошло, сложилось из ряда эпизодов, которые и не позволили нам сыграть на красивый результат. Там – пропустили после рикошета, там – было удаление», – сказал он, пишет Germany06.ru.