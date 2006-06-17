ЧМ-2006. Нападающий сборной Бразилии стал отцом

Нападающий сборной Бразилии по футболу Адриано стал отцом. Днем в пятницу игрок итальянского «Интера» узнал, что у него часами ранее в Рио-де-Жанейро родился сын. Адриано не смог присутствовать при рождении ребенка, потому что в тот момент находился в Германии, где сборная Бразилии участвует в чемпионате мира.



По информации Конфедерации футбола Бразилии, имя ребенка Адриано Жуниор. Как сообщает РТР-Спорт со ссылкой на ИТАР-ТАСС, игрок очень обрадовался полученной с родины новости.



С мамой ребенка, бразильянкой Даниелли, Адриано познакомился во время пребывания в Рио-де-Жанейро в прошлом году.



Бразильские футбольные комментаторы уже высказали надежду на то, что рождение сына вдохновит Адриано на более активную игру на ЧМ. Во время стартового матча против хорватов пятикратные чемпионы мира выиграли с минимальным счетом, хотя и не показали блестящей игры. Основные упреки раздаются в адрес нападающих Роналдо и Адриано, которых обвиняют в излишней пассивности во время матча, пишет Germany06.ru.