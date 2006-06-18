ЧМ-2006. Матч Португалия-Иран – 2:0

Матч сборных Португалии и Ирана, представляющих группу D чемпионата мира по футболу, завершился победой европейской команды.



На поле команды вышли а таких составах:

Португалия. Рикарду, Мейра, Коштинья, Фигу (Симау, 88), Паулета, Мигел, Валенте, Карвалью, Роналду, Деку (Тиагу, 80). Манише (Петит, 67).



Иран. Мирзапур, Махдавикия, Голмохаммади (Бахтиаризаде, 88), Резаеи, Некунам, Карими (Занди, 65), Хашемян, Каеби, Нусрати, Маданчи (Хатиби, 66), Теймурян.



Сборная Португалии выиграла со счетом 2:0. Голы: Деку, 63. Роналду, 80 - с пенальти.



Положение команд группы D после второго тура: 1. Португалия - 6 очков. 2. Мексика - 4. 3. Ангола - 1. 4. Иран - 0.