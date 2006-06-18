ЧМ-2006. Гана преподала урок Чехии

Настоящую сенсацию совершила сборная Ганы, переигравшая с сухим счетом сборную Чехии. Напомним, что эти команды представляют группу Е чемпионата мира.



Что интересно, эта победа стала для Ганы первой в финальных турнирах чемпионатов мира (также как и гол Асамоа Гьяна).



Ганцам удалось забить самый быстрый гол этого турнира – Асамоа Гьян получил пас из глубины, грубо ошибся Уйфалуши и нападающий послал мяч точно в нижний угол ворот Чеха. В дальнейшем игра шла на встречных курсах, но забить больше не смогли ни те, ни другие.



Во второй половине половине матча чехи пошли в атаку, но забить не смогли. Ганцы отвечали острыми контратаками, в одной из которых Уйфалуши сбил Асамоа Гьяна, в штрафной, и получил красную карточку. Пенальти пробил пострадавший, но попал в штангу. Ганцы создавали момент за моментом, но Чех творил чудеса, отражая удары один за одним. Но он был бессилен, когда Мунтари на 82-й минуте с десяти метров вонзил мяч в ближнюю девятку.



Чехия – Гана - 0:2 (0:1)



Команды вышли на поле в таких составах:



Чехия. Чех, Грыгера, Галашек (Полак, 46), Янкуловски, Поборски (Штайнер, 56), Росицки, Недвед, Локвенц, Плашил (Сьонко, 68), Уйфалуши, Розегнал.



Гана. Кингстон, Асамоа Гьян (Пимпонг, 85), Менса, Ильясу, Эссьен, Аппиа, Мунтари, Мохамед, Амоа (Эрик Аддо, 80), Пейнстил, Отто Аддо (Боатенг, 46).



Голы: Асамоа Гьян, 2. Мунтари, 82



Нереализованный пенальти: Асамоа Гьян, 66 (штанга).



Удаление: Уйфалуши, 65.