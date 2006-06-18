ЧМ-2006. Италия и США сыграли вничью

Матч в группе Е чемпионата мира между сборными Италии и США неожиданно для большинства прогнозистов не завершился победой футболистов с Апеннин.



Матч, к всеобщему удивлению начался атаками американцев. Их соперники, похоже, были ошарашены не меньше зрителей, поэтому довольно долго не могли поймать свою игру.



Тем не менее, открыть счет удалось итальянцам. Это сделал Альберто Джилардино, отправивший после штрафного головой мяч в ворота Кейси Келлера. Но уже через пять минут американцы отыгрались. После навеса со штрафного не лучшим образом сыграл миланец Кристиан Дзаккардо – от его ноги мяч влетел в ворота Джанлуиджи Буффона.



Спустя несколько мгновений, в матче случилось первое удаление – Даниэль Де Росси локтем разбил лицо американскому форварду Брайану Макбрайду, за что и получил красную карточку. А за несколько минут до окончания первого тайма составы команд «уровнялись». За грубый подкат был удален защитник сборной США Пабло Мастроени.



Второй тайм начался с третьего удаления. Энди Поуп получил второй «горчичник» и покинул поле. В дальнейшем преимущество было на стороне сборной Италии. Американцы, несмотря на неполный состав, умело оборонялись и контратаковали. Стоит добавить, что настоящим героем матча стал вратарь американцев Кейси Келлер, не один раз спасавший свою команду. Итог встречи – 1:1. Таким образом, все четыре сборные группы Е сохраняют шансы попасть в 1/8 финала.



Италия - США - 1:1 (1:1)



Голы: Джилардино, 22 - Дзаккардо, 27, в свои ворота.



Составы команд.



Италия: Буффон, Дзаккардо (Дель Пьеро, 54), Каннаваро, Неста, Дзамбротта, Де Росси, Перротта, Пирло, Тотти (Гаттузо, 35), Тони (Яквинта, 61), Джилардино.



США: Келлер, Мастроени, Черундоло, Боканегра, Рейна, Конвей (Конрад, 52), Демпси (Бизли, 62), Макбрайд, Донован, Онуэву, Поуп.



Предупреждения: Тотти, 5. Дзамбротта, 70 - Поуп, 21



Удаления: Де Росси, 28 - Мастроени, 45. Поуп, 47