Цзю: показ на российском ТВ моих боев - нелегальный

Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что российские телеканалы не имеют прав на трансляции боев с его участием. Однако боксер, в принципе, не возражает против показа своих боев на российском телевидении, так как это положительно отражается на его имидже и поднимает его популярность.



«Бои, которые часто показывают здесь с моим участием, нелегальны, - заявил Костя Цзю в эфире радиостанции «Эхо Москвы». - Все бои на русском телевидении по контракту принадлежат мне».

Он рассказал, что выкупил права на трансляцию всех своих боев на австралийском и российском телевидении, передает «Советский Спорт».