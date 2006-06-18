ЧМ-2006. Сборная Того: первый «бунт» на мундиале

Как сообщает Reuters, в назначенное время сборная Того не уехала со своей базы в Вангене во Франкфурт, откуда африканские футболисты должны были вылететь в Дортмунд для участия в завтрашнем матче второго тура группового этапа ЧМ-2006 против швейцарцев.



Эту информацию в интервью агентству подтвердил главный тренер тоголезцев Отто Пфистер, не ответивший на вопрос, когда же команда намерена покинуть базу. Напомним, что еще до начала чемпионата футболисты сборной Того угрожали отказаться от участия в матчах, если им не будут гарантированы премиальные. В результате конфликта Пфистер объявил о своей отставке, но затем все же вернулся на тренерский мостик команды, передает «Спорт Экспресс».