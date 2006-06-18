На марафоне Grandma's украинка завоевала «серебро»

Украинская спортсменка Светлана Нехорош завоевала «серебро» на престижном марафоне Grandma's в американском городе Duluth (штат Миннесота).



Первой здесь стала белорусская бегунья Галина Карнацевич, показавшая время 2:33.42. Светлана Нехорош преодолела марафон со временем 2:37.37. Третьей была перуанка Мария Портилла (2:38.24), сообщает сайт «Легкая атлетика».



Что касается мужчин, то вне конкуренции были россияне из Питера Сергей Лукин (2:15.10) и Павел Андреев (2:18.14 ), занявшие первое и второе места соответственно.