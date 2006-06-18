Хоккей. НХЛ. Завтра определится обладатель Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) был сыгран шестой матч финальной серии между клубами "Эдмонтон Ойлерз" и "Каролина Харрикейнз". "Нефтяники" выиграли со счетом 4:0, и, таким образом, счет в серии стал 3-3, а облатаделя Кубка Стэнли определит седьмой матч, который состоится 19 июня в Роли, где принимает своих соперников "Каролина".



Матч в Эдмонтоне проходил с подавляющим преимуществом хозяев, и крупный счет стал закономерным исходом происходящего на льду. "Нефтяники" сделали в два раза больше бросков по воротам соперников, чем хоккеисты "Ураганов". При этом "непробиваем" в шестом матче серии оказался финский голкипер "Эдмонтона" Юсси Маркканен, отразивший 16 выстрелов соперников, предает «РИА«Новости».



Счет голам был открыт в начале второго периода, когда лучший снайпер "Эдмонтона" в этом плей-офф Фернандо Пизани забросил свою 13-ю шайбу. До второго перерыва шайба успела еще раз побывать в сетке ворот голкипера "Каролины" Кэма Уорда после броска Раффи Торреса, а в заключительной 20-минуте отличились еще два игрока хозяев - Райан Смит и Шон Хоркофф. Таким образом, "Эдмонтон", который по ходу финальной серии уступал "Каролине" со счетом 0-2 и 1-3, сделал положение абсолютно равным.