Член Исполкома ФИФА спекулировал билетами на ЧМ-2006

Попавшийся на спекуляции билетами на футбольные матчи Чемпионата мира в Германии член Исполкома ФИФА Исмаил Бхамджи из Ботсваны объявлен руководством этой международной спортивной организации персона нон грата.



"Исмаил Бхамджи отстраняется от всех своих обязанностей на ЧМ и, как можно скорее, должен покинуть Германию", - говорится в распространенном вечером в субботу заявлении президента ФИФА Блаттера. По словам Блаттера, "убедительные доказательства" неблаговидных действий ботсванского члена Исполкома ФИФА были предоставлены руководству организации в субботу в Берлине репортером английской газеты Mail on Sunday. После этого руководство ФИФА провело экстренное совещание, на котором и было принято решение "выслать" проштрафившегося коллегу с чемпионата. Президент ФИФА осудил поступок Бхамджи и заявил о намерении действовать в подобных случаях "немедленно и последовательно в соответствии с принятыми на конгрессе ФИФА 7-8 июня в Мюнхене решениями".



В пресс-релизе ФИФА также приводится "покаянное письмо" Бхамджи, который признает свою вину и сожалеет о содеянном. "Я, Исмаил Бхамджи, член Исполнительного комитета ФИФА, настоящим подтверждаю, что продал 12 билетов категории "1" на матч Англия - Тринидад и Тобаго ФИФА ЧМ-2006 (проходивший 15 июня в Нюрнберге) по цене 300 евро за билет, то есть на 200 евро дороже номинала в 100 евро. Я глубоко сожалею о своем поступке и прошу у ФИФА прощение за это нарушение предписаний и общих правил деятельности, которые действуют на ФИФА ЧМ-2006 в отношении продажи входных билетов", - говорится в письме Бхамджи. Как отмечают в связи с разразившемся скандалом немецкие новостные телеканалы, в последнее дни в адрес Исполкома ФИФА поступали многочисленные обвинения в коррупции. Именно это заставило Блаттера после заявления британского журналиста действовать быстро и решительно, чтобы положить конец нападкам на организацию, передает «РИА«Новости».



По данным телеканалов, Исмаилу Бхамджи 62 года, он является президентом Футбольного союза Ботсваны и также управляющим ряда компаний, членом Исполкома ФИФА Бхаммджи избран в 1998 году.