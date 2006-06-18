Бокс: Тейлор отстоял титул чемпиона мира

В Мемфисе в Fedex Forum состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в среднем весе между действующим чемпионом мира американцем Джермейном Тейлором и претендентом, еще одним американцем, Рональдом "Винки" Райтом.



Напряженный бой завершился вничью – 113:115, 115:113, 114:114. Таким образом, Тейлор сохранил свой титул. Бой с самого начала проходил в равной борьбе. Тейлор, используя преимущество в росте и весе, пытался действовать с дальней дистанции.



В первом раунде он потряс соперника несколькими ударами в голову и корпус. Во втором раунде Райт перехватил инициативу, используя свое преимущество в бою на ближней и средней дистанции. В дальнейшем весь бой проходил в схожей манере – чемпион старался действовать с дальней дистанции, а претендент получал преимущество в ближнем бою, стараясь прижать соперника к канатам. В итоге решающего преимущества ни один из соперников так и не смог получить, передает «Лента.ru».