ЧМ-2006. Сборная Украины возмущена журналистами

Футболисты сборной Украины решили ограничить общение с прессой до минимума – только после матчей в микст-зоне. Таким образом они выразили протест против публикации недостоверной информации о команде в украинской и зарубежной печати, сообщает ФФУ.



В частности, футболистов возмутили приписываемые им слова о том, что в поражении от Испании виноваты лягушки, которые в ночь перед матчем так громко квакали, что не давали игрокам спать. Вратарь сборной Александр Шовковский заявил, что это полная чушь, а защитник Владислав Ващук, которого записали в авторы этой информации, подчеркнул, что отказывается от общения с непорядочными журналистами.



Пока же украинская команда в отеле "Semіnarіs", который расположен в пяти минутах езды от Потсдама, готовится к матчу со сборной Саудовской Аравии, который пройдет завтра 19 июня в Гамбурге.