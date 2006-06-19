ЧМ-2006. Сегодня сборная Украины сыграет с Аравией

Сегодня в Германии на Чемпионате мира по футболу-2006 Национальная сборная Украины проведет свой второй матч. Украина сыграет со сборной Саудовской Аравии в Гамбурге в 19:00 по киевскому времени.



В группе «Н», кроме сборных команд Украины и Саудовской Аравии, встретятся команды Испании и Туниса в Штутгарте. Также в этот день проведут свой матч команды Того и Швейцарии (группа «G») в Дортмунде, пишет.



Напомним, украинская команда в своем дебютном матче на ЧМ-2006 против сборной Испании проиграла со счетом 0:4. Главный тренер Национальной сборной по футболу Олег Блохин после этого матча извинился перед всеми болельщиками Украины и отметил, что такое больше никогда не повторится.