ЧМ-2006. Сборная Украины теряет игроков

В воскресенье во время тренировки на стадионе в Гамбурге получил травму игрок сборной Украины Владимир Езерский.



"Защитник "Днепра" ощутил резкую боль в бедре и не смог закончить тренировки. На пресс-конференции Блохин сообщил, что Езерский не сможет сыграть в матче против Саудовской Аравии", говорится в сообщении официального сайта федерации футбола Украины.



"Таким образом, к травме Чигринского и Шуста, которые уже, наверное, не сыграют на чемпионате мира, прибавился Езерский. Другие футболисты завершили тренировки, среди которых и Олег Гусев и Андрей Воробей, которые получили повреждение в игре с Испанией", говорится в сообщении.



На вопрос, удастся ли нему решить кадровые проблемы, Блохин ответил, что об этом сможет сказать после матча. "Если мы достигнем положительного результата, то это будет означать, что нам удалось преодолеть эту проблему", сказал тренер. Блохин подчеркнул, что завтра на поле будет совсем другая команда, чем та, что противостояла испанцам.



"Игроки будут биться до конца и будут играть с максимальной самоотдачей и целеустремленностью. Саудовская Аравии очень серьезный соперник, поэтому сборная Украины подошла к этому поединку с максимальным расположением духа". Матч против Аравии, по словам главного тренера, для сборной Украины есть решающим.



Отвечая на вопросы "относительно лягушек", Блохин сказал, что условия пребывания его устраивают. Он также подчеркнул, что "Украина не приехала сюда отбывать номер".