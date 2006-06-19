ЧМ-2006. Блохин: Наши футболисты будут рады снегу

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин заявил, что жаркая погода не станет оправданием неудачной игре его команды в предстоящем матче со сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters. "Однако, если пойдет снег, мы будем довольны", сказал он.



Блохин также отметил, что его команда изучила свои ошибки в матче с испанцами и выступит в следующей игре также, как команды США и Ганы сыграли после своих неудач.



"Вот вам классический пример работы над ошибками, сказал тренер. Их вторые матчи полностью отличались от первых. И вы увидете совсем другую сборную Украины. Я вам это обещаю", передает «Газета.Ru».



Также тренер сказал, что надеется на удачную игру Андрея Шевченко. "Он готовиться к матчу. Доктора считают, что он в хорошей форме", сказал Блохин.