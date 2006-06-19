ЧМ-2006. Сборную Ирана «бросает» ее тренер

Сегодня, 19 июня, наставник иранской национальной команды Бранко Иванкович объявил о намерении уйти в отставку по окончании чемпионата.



Как сообщает ИА «Спортком», иранский тренер полагает, что его команда выступила оптимально – просто ей еще рано равняться с сильнейшими сборными мира. Он сообщил журналистам о том, что еще перед началом чемпионата ему было поставлено условие: он сохраняет за собой место главного тренера только в том случае, если иранцы добираются как минимум до 1/8 финала. После второго подряд проигрыша этой надежде не суждено сбыться, так что Иванкович вынужден собирать чемоданы, передает Germany06.ru.