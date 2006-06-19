Теннис: Звонарева выиграла турнир в Бирмингеме

В британском Бирмингеме завершился традиционный теннисный турнир DFS Classic с призовым фондом 200 тысяч долларов. Победительницей турнира стала россиянка Вера Звонарева, которая в финале обыграла американку Джеймиа Джексон со счетом 7:6 (14:12), 7:6 (7:5). Для Звонаревой эта победа стала первой в нынешнем сезоне и четвертой в карьере.



Финальный поединок проходил в напряженной борьбе. В первом сете ни одной из соперниц не удалось получить решающего преимущества, и судьба партии решалась на тай-брейке. Он получился необычно продолжительным для женского тенниса и завершился победой Звонаревой со счетом 14:12. У каждой из соперниц во время тай-брейка было по нескольку сетболов.



В начале второго сета американца начала допускать значительное число ошибок, что позволило россиянке повести со счетом 4:0. Однако в этот момент Джексон заиграла так же, как и во втором сете. Она сумела перехватить инициативу и выиграла пять геймов подряд. Однако Звонарева победу не упустила. Она вновь повела со счетом 6:5, подавала на матч, но позволила сопернице во второй раз перевести игру в тай-брейк. И вновь в решающий момент она оказалась сильнее – 7:5, передает «Лента.ru».



В качестве приза от организаторов турнира она получила чек на 31 тысячу долларов. Стоит отметить, что в 2004 и 2005 году победительницей турнира в Бирмингеме становилась Мария Шарапова. На сей раз Шарапова дошла до полуфинала, в котором уступила Джексон.