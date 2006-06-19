Армстронг призывает МОК наказать главу WADA

Лэнс Армстронг призвал Международный олимпийский комитет (МОК) подвергнуть наказанию главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дика Паунда.



"То, что позволяет себе делать глава WADA не соответствует ни духу, ни правилам олимпийского движения, если вообще после всех действий Дика Паунда имеют еще какое-то значение, - говорится в письме Армстронга, адресованном президенту МОК Жаку Рогге. – передает «Газета.Ru».



В своем обращении семикратный победитель "Тур де Франс" говорит о своем личном опыте, когда независимое расследование установило, что WADA и французская лаборатория без оснований обвинили Армстронга в использовании стимулирующих препаратов в 1999 году.



"Настала пора действовать в отношении тех, кто позволяет себе действовать безответственно", - говорится в документе.