Ватерполисты Сербии и Черногории выиграли Кубок мира

Сборная Сербии и Черногории выиграла в дополнительном времени финальный матч проходившего в венгерской столице розыгрыша Кубка мира по водному поло, победив команду Венгрии - 10:9, сообщает ИТАР-ТАСС.



Заключительная встреча розыгрыша Кубка мира была захватывающей. Спортсмены сборной Сербии и Черногории играли более уверенно в нападении, в то время как венгры допустили несколько серьезных ошибок в обороне.



Главный тренер венгерской команды Денеш Кемень не скрывал своего разочарования, отметив, что венгерские болельщики ждали от своей сборной исключительно победы.



Бронзовые медали завоевали ватерполисты Испании.